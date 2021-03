Selgusid Kultuurkapitali kirjanduse auhindade laureaadid

Kategooria ilukirjanduslik tõlge eesti keelest võõrkeelde laureaat on Jouko Vanhanen Jaan Krossi «Maailma avastamise» («Maailman löytäminen») ja «Taevakivi» («Taivaankivi») tõlgete eest soome keelde. «Jouko Vanhanen on väga teenekas tõlkija, kelle vahendusel on soome keelde jõudnud hulgaliselt Jaan Krossi, aga ka Jan Kausi, Mihkel Muti ja mitmete teiste eesti kirjanike ning ühiskonnategelaste teoseid. Tema Jaan Krossi juubeliaastal ilmunud tõlgetega on soome keelde vahendatud kogu Krossi kaanon,» ütles žürii esinaine Ene-Reet Soovik.

Mõttekirjanduse tõlke preemia laureaat on Ants Paikre, kes tõlkis Lev Šestovi teose «Potestas clavium. (Võtmete võim)». Auhinnaga soovib žürii tunnustada Ants Paikret teenimatult varju jäänud Vene mõtleja Lev Šestovi «avastamise» ning Eesti avalikkusele tutvustamise eest. Tõlkija on toime tulnud keeruka venekeelse teksti nõtke tõlkega. «Ühtlasi väärtustab žürii inimkeskset mõtlemist, mida Šestov oma teostes viljeleb ja mis tänapäevalgi peaks igaüht kõnetama,» ütles mõttekirjanduse tõlke kategooria žürii esimees Martti Kalda

Lastekirjanduse žürii esimees Jaanika Palm ütles 2020. aasta lastekirjandust kommenteerides, et enam kui poole lastele loodust moodustavad imekenad suure sisuga pildiraamatud. Palm nentis, et pikema tekstiga lasteraamatuid ja teismeliste kirjandust võiks olla märgatavalt rohkem. Žüriid rõõmustas aga värssjutustuste taastulek. «Rütmikas tekstis vaimukaid lugusid rääkida ei oska mitte igaüks,» lisas Palm.

Lastekirjanduse preemia laureaat on Juhani Püttsepp teose «On kuu kui kuldne laev» eest. «Lastekirjanduse laureaadi valimisel sai otsustavaks vähekäsitletud teema lastele sobivas ja köitvas vormis esitamine,» ütles Palm.

Esseistika- ja artikliauhinna žürii esimees Tiit Hennoste ütles, et selles kategoorias paistab välja kolm tendentsi. Esiteks, puhast kirjandusteadust on jäänud väheseks. Üha enam ilmub väga laiu valdkondi haaravaid tekste ja autorikogumikke. Teemad ulatuvad poliitikast kirjanduseni, kirjutusviisid positivismist filosoofiani, žanrid kõiguvad essee, ilukirjanduse, reisikirja, mälestuste jm vahel. Teiseks, väga vähe leidub monograafiaid ning temaatilisi ühiskogumikke. Kolmandaks on tegijad suuresti erinevad – esseede maailmas valitsevad klassikud ja vanad tegijad, artiklite hulgas doktorandid.

Esseistika kategooria preemia saab Jaan Kaplinski teose eest «Eesti, estoranto ja teised keeled». «See raamat on juba sündides klassika. Siit leiab Kaplinski keelefilosoofia ja estorantoga võitlemise läbi aastakümnete, mille tuumaks on vajadus jääda iseendaks,» ütles Hennoste.

Artikliauhind läheb Elle-Mari Taliveele Keeles ja Kirjanduses (2020, nr 6) avaldatud artikli eest «Ühistransport eesti kirjanduses». «Hästi loetavalt ja huvitavalt kirjutatud artikkel räägib meie kõigi eluga tihedalt seotud ning põneval teemal, avades meile transpordi ja linnade sotsiaalsust ja poeesiat,» kommenteeris Hennoste.

Venekeelse autori kirjandusauhinna žürii esimees Ekaterina Velmezova ütles, et 2020. aastal võib uueks pidada suundumust kiirelt reageerida praegustele sündmustele ja kajastada neid kirjanduses kohe. «Kogu inimkonnale imelik aasta 2020 kajastus ilukirjanduses väga kiiresti,» ütles Velmezova. Selle kategooria laureaatideks on Igor Kotjuh teosega «The Isolation Tapes: Стихотворения и заметки» ning Jelena Skulskaja teostega «Мой ненаглядный друг» ja «После четвертого сюжета», mis ilmusid ajakirjas Zvezda (2020, nr 6 ja 8). «Otsustavaks sai see, mis žürii arvates määras teoste väärtuse ja nende erinevuse kõigist teistest. See oli poeetiline vastus aktuaalsetele sündmustele (ajaga kooskõlas olemine Igor Kotjuhi luulekogu puhul) ja erinevate kirjandusžanrite (novell ja essee) meisterlik valdamine (Jelena Skulskaja teostes),» ütles Velmezova.