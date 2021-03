Stanislavski «Näitleja töö endaga» sai eestikeelse uustõlke

Konstantin Stanislavski «Näitleja töö endaga» on ligi sajandi jooksul olnud näitlejate professionaalse ettevalmistuse aabits, ning seda mitte ainult Ida-Euroopa kultuuriruumis, vaid palju laiemalt, kõige rohkem ehk isegi Põhja-Ameerikas.

Raamatu tõlkis esimesena eesti keelde 1955. aastal Felix Moor. Tõlge valmis Stanislavski kogutud teoste põhjal. Sel ajal kogu Nõukogude Liidu teatrikunstis valitsenud Stanislavski kultus tõi kaasa olulisi ideoloogilisi moonutusi ka toonases väljaandes. Venemaal 1988–1999 välja antud üheksaköitelises Stanislavski «Kogutud teostes» on «Näitleja töö endaga» juba märkimisväärselt täielikumal kujul ning see on aluseks ka uuele eestikeelsele väljaandele.