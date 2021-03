Rein Raamatu juubelinädalat tähistatakse virtuaalsete kinoseanssidega

1931. aasta 20. märtsil sündinud Rein Raamat on tuntud nii filmikunstniku kui animarežissöörina. Legendaarsete Eesti mängufilmide «Põrgupõhja uus vanapagan», «Viini Postmark» ja «Viimne Reliikvia» kunstnik pööras 1971. aastal oma elus uue lehekülje, pannes aluse Eesti Joonisfilmile. Joonisfilmis veedetud aastate jooksul lavastas vanameister kokku 14 joonisfilmi, millest mõned tuntumad on «Lend» (1973), «Värvilind» (1974), «Kilplased» (1974), «Suur Tõll» (1980) ja «Põrgu» (1983).

Üheks Raamatut iseloomustavaks jooneks oli koostöö oma aja kultuuriavangardiga. Teiste seas kutsus ta oma loomingulisele teekonnale Leonhard Lapini, Rein Rannapi, Veljo Tormise ning Jüri Arraku. Rein Raamat kaasas oma tiimi ka Priit Pärna, Avo Paistiku, Janno Põldma ning Heiki Ernitsa. Oma loomingulise panuse eest on Raamat pälvinud nii PÖFFi elutööauhinna kui Valgetähe IV klassi teenetemärgi. 2020. aastal sai ta rahvusvahelise animatsiooni assotsiatsiooni – ASIFA elutööpreemia.

Rein Raamatu juubelinädalal on vanameistri looming fookuses nii Telia, Elisa kui Netikino voogedastusplatvormidel. Lisaks Eesti animamaestro loomingule pöörab juubelinädal tähelepanu meie naaberriikide 70. ja 80. aastate animatsioonipõllule. EKA TV vahendusel jõuavad publikuni nii Eesti popanimatsioon, Läti ja Leedu animaklassikud kui vene suurmeistrite looming. 20. märtsil toimuv rahvusvaheline konverents on samuti suunatud nii Eesti kui Ida-Euroopa animatsioonile. Konverents jõuab huvilisteni tv.artun vahendusel, ülekande konverentsist teeb ERR-i kultuuriportaal. Nii konverents kui EKA TV vahendusel toimuvad linastused on tasuta.