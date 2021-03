Nostalgiavabas draamas mängivad Maarja Mitt-Pichen ja Märt Avandi. Autor ja lavastaja on Ivar Põllu, kunstnik Kristiina Põllu ja valguskunstnik Rene Liivamägi. Lavastus esietendus Tartu Uues Teatris 22. veebruaril 2020. «Anne lahkub Annelinnast» on Eesti teatriauhindade nominent eriauhinna ja dramaturgia kategoorias.

Lavastust tutvustatakse järgmiselt. Igas suuremas linnas on see kuulus betoonpaneelidest magalarajoon, milles asuv korter oli kunagi uue ja parema elu sümbol. Kunagi oli sinna pääsemine samm õnne poole, tänaseks aga... Ühes sellises paljudest korteritest kohtuvad mees ja naine. Me kõik arvame teadvat, mis saab edasi. Aga mida me üldse teame inimestest enda ümber?