Laupäeval toimub etenduskunstide lühivormide veebifestival Made in Estonia

Maratonil võib paari tunniga kuulmatust saada kuulsus, mõttesähvatusest lõpptulemus, kellest iganes kunstnik ning kunstnikust jällegi kes iganes. Seda, mis täpsemalt kaamera ees juhtuma hakkab, ei tea keegi. Vaataja võib otselülituse teel sattuda kellegi korteri vannituppa, maamaja õunapuuaeda, inimtühja liinibussi või Kanuti lavale. Kindel on see, et iga mõne minuti järel võidakse vaataja kaamera vahendusel täiesti uude kohta paisata. Tähelepanu, mis veebiüritusi jälgides kuhugi kaob, võib asenduda hoopis erilise tundega, et nähtud etteastet ei saa kunagi hiljem kogeda. Nagu ütleb festivali projektijuht Maarja: «Kõik, mis laval toimub, saab läbi.» Kui me midagi teame, siis seda, et 7 minuti pikkus on üldjuhul ainult 7 minutit.