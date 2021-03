Kuidas reageerivad kultuuriliidrid valitsuse antud lisamiljonite uudisele?

Anton Pärn (Muusuminõukogu): «Muuseumide jaoks on kriisiabi hädavajalik toetuspind rasketest aegadest üle saamiseks. Kõige olulisem on, et hoiame asutused elujõulistena ja säilitame inimestele töö. Nii oleme taas avamiseks esimesel võimalusel valmis.»

Ave Tölpt (Music Estonia): «On väga hea meel, et kultuurivaldkonda on tõstetud kriisiabi pakettides esile kui palju laiema mõjuulatusega sektorit. Usun, et tänu valdkonna esindajate ühistele sõnumitele on arusaadavamaks muutunud kultuurisektori toimimismehhanismid üldiselt. Vajalik abi kriisis ellujäämiseks aitab säilitada veidi lootusrikkamalt muusikasektori ja -ettevõtluse mitmekülgsust tulevikus.»

Eva Saar (festival Jazzkaar): «Kultuuriorganisatsioonidel on oluline roll viirusolukorra paranemisel majanduse taaskäivitajatena ning publikule lootuse ja vaimutoidu pakkujatena. Tänane valitsuse otsus annab võimaluse sektori ellujäämiseks ja selle vastutusrikka rolli kandmiseks. Suursündmuste riskifondi loomine vaatab tulevikku ning julgustab Eestisse tooma majanduslikult ja mainekujunduslikul olulisi rahvusvahelisi sündmuseid — see on märkimisväärne sõnum ka Eestist väljapoole. Aitäh kõigile kaasamõtlejatele ja otsustajatele.»

Helen Sildna (Tallinn Music Week festival): «Täna on eriline päev. Kultuurivaldkond tõestas, et koostööl on suur jõud. Märgiline on ka see, et valitsuse liikmed mõistavad, kultuur toetab nii majandust kui meie inimeste vaimset tervist. Meie järgmine eesmärk on jätkata koostööd selle nimel, et kultuuril oleks selge roll ka Euroopa fondide pakettides.»

Kadi-Ell Tähiste (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja Kai kunstikeskus): «Kunstivaldkonna seisukohalt on väga tervitatav, et kultuurile suunatud pakett arvestab välja mitmekesisusega: mõeldud on nii vabakutseliste loovisikute toetamisele, kes moodustavad kunstielu tuumiku kui ka organisatsioonide ja võtmetähtsusega sündmuste kestlikkusele. Tänaste uudiste valguses julgen olla ettevaatlikult optimistlik ja loota, et ehk väljub kultuurivaldkond kriisist suuremate kadudeta.»

Kaupo Liiv (VLG Filmid OÜ): «Võib julgelt öelda, et viimane aastakümme on tõstnud Eesti filmi ja kinokultuuri enneolematule tasemele. Oleme saanud tõeliseks filmimaaks ja selle üle tuleb uhkust tunda. Tänane rõõmusõnum on kindel märk sellest, et Eesti Valitsus jagab seda arvamust, ja tahab, et antud valdkond säilitaks oma positsiooni ning saaks tõusta veelgi kõrgemale. Suur tänu kõigile, kes aitasid kultuuri toetuspaketti kokku panna!»

Kultuurisektori esindajad jätkavad tööd selle nimel, et sisustada kultuuri tegevused ja roll ka Euroopa fondide (Õiglane üleminek ja RRF fond) pakettides, panustades nii Eesti digi-, kui rohepöördesse ja majanduse elavdamisesse.

Lisaeelarvest üle 21 miljoni euroga toetatakse kultuurikorraldajaid, näiteks muusikavaldkonda, muuseume või etendusasutusi. Kultuurikorraldajate toetusmeede aitab ettevõtetel ja organisatsioonidel katta nii võlaõiguslike lepingute alusel makstavaid tööjõukulusid kui ka muid möödapääsmatuid kulusid. Eraldi meetmed kokku 5,3 miljoni euro ulatuses on ette nähtud kinodele, filmitootmisele ja filmilevitajatele. Vabakutseliste loovisikute toetamiseks on välja jagada 6,7 miljonit eurot.

Spordivaldkonna toetuste eelarve on ligi 2,7 miljonit eurot. Sellest 1 miljoni euro ulatuses tuge spordiregistrisse kantud spordiobjektide valdajaid. Ka on eraldi meetmed ette nähtud spordialaliitudele ja meistriliiga klubidele. Kuna Töötukassa toetusmeetmed ei kohaldu võlaõiguslepingute alusel töötavatele treeneritele ja juhendajatele, siis nähakse toetusmeede ette ka neile.

Eraldi riskifond 6 miljonit eurot on mõeldud kindlustunde tagamiseks rahvusvahelistele kultuuri- ja spordiüritustele. See on mõeldud toestama piirangute tõttu ära jäänud olulise majandusliku mõjuga suursündmusi, mille kulud on tulnud kanda sõltumata piirangutest.