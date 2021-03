Kino Sõprus viib «Klassiga kinno» programmi veebi

«Võrku püütud» puhul tekib ehk filmi vaadates esmalt kahtlus, et tegemist on mängufilmiga, kuid kahjuks on see kõik päriselu ja tõsi, mis filmis aset leiab. Kolm näitlejannat kehastuvad netis 12-aastasteks ja kohtuvad kümne päeva jooksul… – 2458 perverdiga!!! See pöörane eksperiment ei jäta kahtlust, kui ulatuslikult lokkab internetis laste seksuaalne ärakasutamine. Veel hullem, lokkab karistamatult. Vähemalt Tšehhis, kus see katse filmikaamerate ees, psühholoogide, lastekaitsjate ja juristide valvsa pilgu all läbi viiakse. Aga et ta päris karistamatult lokata ei saaks, kui mäng juba liiga räpaseks kisub – lapsi hakatakse šantažeerima ja ähvardama –, otsustavad autorid hakata ise jahti pidama – rollid vahetuvad ja jahtijatest saavad jahitavad. Vastik, aga ülivajalik film. Tšehhi kinodes muide käis seda vaatamas üle 400 000 inimese – rohkem kui ühtki dokumentaalfilmi sealses ajaloos.