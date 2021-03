Otseülekanne: ERMis peab loengu Wiedemanni keeleauhinna laureaat Jüri Viikberg

Jüri Viikberg on töötanud pikka aega Eesti Keele Instituudis, Tallinna Ülikoolis ja Uppsala Ülikoolis. 1989. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis doktorikraadi väitekirjaga «Eesti keelesaared Siberis (tekkimine, areng, kontaktid)». Jüri Viikberg on juhtivaid murdeuurijaid, kellelt ilmus äsja «Eesti murrete grammatika», mis ühtlasi on esimene tervikülevaade eesti murrete grammatilisest ehitusest. Ta on koostanud ja toimetanud mahukat «Eesti murrete sõnaraamatut» ning ta on kõrgkooliõpiku «Eesti murded ja kohanimed» üks autoreist. Murdeuurimise kõrval on Jüri Viikberg pühendunud eesti keele ajaloole, mille seletamisel on tema tähelepanu pälvinud keelekontaktid, väliseesti keel ja laensõnavara. Jüri Viikberg on üllitanud üle saja teadusliku ja populaarteadusliku publikatsiooni.