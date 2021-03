Video: Tiit Pääsuke tutvustab oma näitust ja räägib loomingust

Videotuur on siin!

Väljapanek on selle poolest eriline, et kunstnik naaseb paika, kust 1957. aastal sai alguse tema teekond Tartu Kunstikooli õpilasena. Nimelt asus just sellessamas 18. sajandi lõpus ehitatud klassitsistlikus härrastemajas muusika- ja kunstikooli poiste ühiselamu. Sellele eluperioodile pööratakse näitusel ka eraldi tähelepanu: külastaja saab aimu tollasest miljööst ja väljas on valik õpinguaegseid teoseid, mis näitustele jõuavad harva.