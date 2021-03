Festival «Ma ei saa aru» viib kunsti inimesteni

On normaalne, et me ei saa alati kunstist aru. Kõikidele küsimustele polegi lõplikke vastuseid ja vahel on targem vastuste asemel otsida kunstist hoopis ehedat vahetut kogemust. Kuid see ei tähenda, et kunst on mõistetav ja mõeldud vaid valitute salaühingule. Kurikuulus lehma tagaajamine kaasaegsest kunstiteosest Pärnus on mõneti arusaadav reaktsioon olukorras, kus meie visuaalne kirjaoskus on mitu kilogrammi kergem maast madalast harjutatud tähtedest-lausetest koosneva teksti lugemisest. Siiski on kunsti mitmetimõistmine oluline allikas empaatia kasvatamisel ning toimib sama vajaliku kultuuri ja demokraatia alahoiu protsessina nagu seda on keel, kirjandus, põhiseadus, inimõigused, meedia ja poliitika.