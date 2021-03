Brad Jurjens ja Freddy Tomingas avaldasid uue loo

Brad Jurjens ja laulja Freddy Tomingas on valmis saanud uue loo nimega «Kolm on kohtuseadus». FOTO: promo

Ansambli Must Hunt bändikaaslased, kitarrist Brad Jurjens ja laulja Freddy Tomingas on valmis saanud uue loo nimega «Kolm on kohtuseadus».