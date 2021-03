Muusikavideo «Konrad» on filmitud infrapunaspektris filmimiseks modifitseeritud kaameraga ning sobitub kevadeootuse aega, tekitades sooja ja helge meeleolu ning kontrastina viies ka rõhuvasse ja painavasse. Selles on 90ndate esimese poole müstiliste telesarjade tunnetust ning on ühtlasi Valsi albumi «Imperaator» neljas videosingel.