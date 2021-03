Kalju Kivi 70

Kalju Kivi tuli Nukufilmi pärast ERKI lõpetamist 1980. aastal ja hakkas autorifilme tegema. Need on kõik omapärased ning erinevad: «Paberileht», «Sõlm», «Klaasikillumäng» ja mitmed teised. Kui senised režissöörid olid meeskonnamängijad, siis Kalju Kivi oli rohkem omaette nokitseja – ta ka kirjutas oma lood ise. Rohkem tuntud on ta aga pigem mängufilmide ja teatrikunstnikuna ning eelkõige Nukuteatri peakunstnikuna.