Eesti Kunstimuuseumi näitused jõudsid mainekale veebiplatvormile

«Google Artsi kaudu veebis oma näituste ja teemade rahvusvahelise publikuga jagamine on muuseumile märkimisväärne teetähis,» kommenteerisid nii Niguliste muuseumi kui ka Kumu kunstimuuseumi kollektiiv. Niguliste muuseumis eelmisel aastal suve lõpuni avatud olnud näitus «Neitsi Maarja. Naine, ema, kuninganna» oli pühendatud Neitsi Maarjale, esitledes tema lugu ja tähendust vanimate ja haruldasemate kohalike kunstiteoste ja esemete kaudu.

Vaatajate ees olid 13.–17. sajandist pärinevad altariretaablid, maalid, skulptuurid ja esemed Eesti ja Läti kogudest, mis olid ajalooliselt pärit keskaegse Liivimaa (praeguse Eesti ja Läti) pühakodadest ning mille lugu ja saatus on tihedalt seotud siinse ajalooga. Mitmeid väljas olnud teoseid ja esemeid ei olnud Eesti publik varem näinud, samuti oli see eriline võimalus näha ühel väljapanekul meie vanema kunstipärandi kõige tähtsamaid teoseid.

Google Arts & Culture pakub näituse kuraatori Merike Kurisoo sõnutsi uut ja teistlaadi näitusekogemust. «Vaatajate ees on küll needsamad teosed ja lood, mis Niguliste näitusel, kuid neile lisaks saab vaadata veebituuri, näha töödest lühivideoid ning tutvuda teostega lähivaates suumitavate fotode kaudu. See on suurepärane võimalus oma kodus Eesti ja Läti keskaegse kunsti- ja kultuuripärandi kõige vanematest ja olulisematest kunstiteostest osa saada,» kirjeldab Kurisoo.