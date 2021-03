Ewert and The Two Dragonsilt ilmub kontsertalbum

Ühtlasi tuldi lagedale live-muusikavideoga loole «(In The End) There's Only Love», mis on filmitud samal kontserdil.

2021. aasta on ansambli Ewert and The Two Dragons jaoks märgiline, sest täitumas on nende läbimurdealbumi «Good Man Down» 10. aasta. «Good Man Down» võitis viis Eesti Muusikaauhinda (muu hulgas kategooriates «Aasta album» ja «Aasta lugu») ning oli toona plaadipoe Lasering enimmüüdud album kaks aastat järjest. Albumi nimilugu saavutas Raadio 2 Aastahiti muusikaküsitlusel 1. koha ja bändi tunnustati rahvusvaheliselt European Border Breakers Award auhinnaga.