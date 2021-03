Animafilmid said üle poole miljoni euro toetusi

Suurim tootmistoetus – 275 000 eurot – läks stuudiole Nukufilm Kaspar Jancise filmi «Antipolis» tootmiseks. Tegemist on 22-minutilise düstoopse tagurpidimaailmaga, mille asukad tallavad päev-päevalt oma igavikulist rutiini. Kui aga süsteemi kooshoidev energia äkki lõpeb, hakkab juhtuma. Jancisele omaselt jagub filmi fantaasiat, groteski ja huumorit – Godzillast Gogolini. Seda kõike hoiab koos üldistusjõuline lugu elukorraldusest, kus pea igal vaatajal on võimalik oma roll lagunevas masinavärgis ära tunda.

82 500 eurot sai stuudio BOP Animation nukufilmi «Vanamees ja Põrsauss» tootmiseks. Filmi stsenarist ja režissöör on Mikk Mägi. Tegemist on populaarsete karakterite ja tuttava keskkonnaga, kus jätkub nn Vanamehe-huumor. 15-minutiline film koosneb kolmest iseseisvast sketšist, mis on lõbusa raamiga tervikuks seotud. Loost ei puudu ka eluterve metatasandi eneseiroonia. Ülemöödunud aastal valminud täispikk «Vanamehe film» pälvis märkimisväärse rahvusvahelise tähelepanu ja autorid usuvad, et selle tuules saadab ka lühifilmi piisav edu.

Tootmistoetuse sai ka stuudio Animailm film «Naeris», mis jutustab tuntud naeri-tõmbamise muinasjutu ootamatust vaatevinklist. Püütakse teada saada, mis või kes naerist altpoolt kinni hoiab ja miks maa-alused siiski lõpuks kaotavad. Filmi autorid on Piret Sigus ja Silja Saarepuu ning film ise kuulub ühtsesse Eesti paikkondade-ainelisse seeriasse, kuhu Animailmal on varasemalt valminud «Ütsi-ütsi, õeke» (Seto), «Tantsitaja» (Muhu) ja «Pulmamäng» (Mulgi). Iga linaloo pildikeeleks on paikkonna unikaalne käsitöölaad. Käesoleva filmiloo kujunduse aluseks on Peipsiääre vanausuliste luboki-tehnika, mis koos mitmekihilise lamenukk-animatsiooni esteetikaga loob omapärase võlumaailma. EFI toetas 5-minutilist filmi 39 000 euroga.

Helen Undi «Inimene kui kulg» on toetust saanud filmidest kõige poeetilisem. Kokku saavad oma eluga ummikseisu jõudnud naine ja teda vabadusse ahvatlev hobune. Läbi budistliku filtri jälgib autor, kuidas naine jätab oma aia ning laseb ratsul end viia vastu kirgastavale seiklusele maa peal ja vee all. Kas süsteemist väljas käimise kogemus on seejuures reaalne, abstraktne või vaimne, saab iga vaataja ise otsustada. Film on osalenud CEE Animationi aastapikkuses töötoas, kus selle ideed on lihvinud rahvusvahelised eksperdid. 7-minutilise filmi toodab stuudio Undi Teod, EFI toetus on 58 000 eurot.

Pärast «Sipsikut» on stuudio A Film Eesti võtnud plaani midagi, mida Eesti animatsioonis sellisel kujul tehtud pole. Soov on toota iseseisva kinoseansi jagu lühifilme, millel kõigil erinev kunstnik ja lavastaja, kuid siduvaks ühisosaks Andrus Kivirähk, kelle lühiproosale kõik filmid baseeruvad. Praeguseks on sellest valmis «Kaka ja kevad» (režissöör Rene Vilbre). Sedakorda toetas EFI 55 000 euroga 7-minutilise «Sitikas Peetri» tootmist (režissöör Meelis Arulepp). Filmi alusmaterjal on följetonlik ja kujundus sama stiliseeritult farsilik, kogu valimik on mõeldud kõige väiksemale vaatajale ja ühtlasi kogu perele.

Eesti Joonisfilmile eraldas EFI eelmisel aastal kolm lühifilmi tootmistoetust (kokku ligi 430 000 eurot), mis kõik on praegu töös, ning lisaks osaleb stuudio mahuka täispika animafilmi rahvusvahelises kaastootmises, millele EFI eraldas aasta alguses 170 000 eurot. Tänavusse esimesse animatsiooni vooru Eesti Joonisfilm ühtki tootmistaotlust ei esitanud.

Animafilmide arendustoetusi jagas EFI välja kuus, neist kaks eelkirjeldatud A Filmi valimiku jaoks, mis komplekteeritud Kivirähki lühilugude baasil. Üks on seikluslik «Pilt, mis öösel liigutas» (9 000 eurot), millel lavastajaks Mikk Mägi, Vanamehe-lugude põhiautor, teine on põnevik «Kadunud sokid» (koostöös Nukufilmiga, 15 000 eurot), lavastajaks Oskar Lehemaa, kelle lühiõudusfilm «Karv» osutus väga menukaks.

Veel jagus arendustoetust Eesti Joonisfilm ideele «10 ainulaadset paika, mida kindlasti külastada», lavastaja Mihkel Reha (8 000 eurot), Nukufilmi ideele «Väike Teine», lavastaja Andres Tenusaar (15 000 eurot), Silmviburlase ideele «Titanic», lavastaja Ülo Pikkov (4 000 eurot), AAA Creative ideele «Mjäu», lavastaja Liisi Grünberg (11 800 eurot) ja Asjalugu ideele «Porgandite talendisaade», lavastaja Karin Paumer (5 800 eurot).