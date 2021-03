Kirjandusajakiri Värske Rõhk kuulutas välja aastapreemiad

Maryliis Teinfeldt taaselustab õrnalt, ent veenvalt hääbuva murdekeele. Kadrina murrakus kirjutatud napid luuletused mõjuvad ühtaegu maagiliselt ja koduselt. Teinfeldt käib sõnadega õrnalt ja tähelepanelikult ümber, pigem kuulatab, kui et üritaks nendega midagi jõuliselt kehtestada, saavutades seekaudu erilise toimejõu.

Ave Taaveti elurõõmsad ja värvikad lood on teretulnud leevendus, tema tegelased on alati elusad, miljöö ühtaegu detailitundlik ja avar - kõigest aimub paeluv ja täiesti omapärane maagilisnaivistlik maailm, millesse sukelduda on igati värskendav. Lühijutt «Täispilet» viib meid Moskvasse, kus ühe väga kummalise muuseumi hämar alateadvus küünitab peategelase poole, ja lugejagi ei jää sellest puutumata. Soovitame lugeda ka Ave detsembris ilmunud jutukogu «Valerahategija».