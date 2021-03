Mänguasjamuuseum avas aknanäituse laste kogumiskirest

«Muuseumitöötajadki on kunagi olnud lapsed ja endale meelepäraseid asju kogunud – marke ja märke, kommipabereid ja kivikesi, kummiloomi ja mudelautosid, mõni koguni pähkleid. Mina kogusin värvilisi klaasitükke ja katkiläinud tasside kõrvu ning marke, mille saamiseks käisin igal nädalal margipoes," räägib muuseumi direktor Triin Vaaro. "Aknanäitusel on näha, et paljud väikesed kollektsionäärid on säilitanud ka suurena kogumiskire ja naudivad uute esemete otsimist oma kogudesse, milles on kas karahvinid, mängukaardid või mündid.»