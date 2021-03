Eestlaste osalusega dokumentaalfilm linastub kahel välisfestivalil

Guatemaala režissööri Renato Borrayo Serrano dokumentaalfilm «Ivanna elu» maailmaesilinastus on aprilli lõpus CPH:DOX festivalil Taanis Kopenhaagenis, film linastub ka Kanada rahvusvahelisel dokumentaalfilmide festivalil Hot Docs, mis toimub sel aastal samuti hübriidfestivalina aprilli lõpus ja mai alguses. Filmi kaastootja on Eestist Baltic Film Production ning eestipoolne produtsent Marianna Kaat. Filmile on muusika loonud helilooja Timo Steiner.