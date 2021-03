Filmisaade: hästi valitud telesarjad hingekosutuseks

Jätkuvalt keerulistel aegadel leiame lohutust (vanadest) telesarjadest. Mitmed said alguse juba aastaid tagasi, aga on uhkelt välja purjetanud kolmandate ja neljandate hooaegadeni. Väärib märkimist, et suurem osa neist on Amazon Prime Videos, mis teeb mitmes asjas Netflixile silmad pähe: näiteks on see odavam ning ei nõua parema kvaliteedi (UHD ja Atmos heli) eest lisatasu. Tõsi, kasutajaliidese poolest pole Netflixile veel võrdset.