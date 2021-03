Kultuurministeerium premeerib Viive Ernesaksa

Viive Ernesaks on pianist, kontsertmeister, muusikapedagoog ja loometeoste muusikakujunduste autor. Ta on tuntud klaveril improviseerijana raadiosaates «Virgutusvõimlemine». Ernesaks õppis Tartu muusikakoolis, Tallinna 7. keskkoolis ja Tallinna muusikakoolis.

Ernesaks on töötanud Tallinna koreograafiakoolis, Estonia teatris, Noorsooteatris muusikaala juhatajana, Draamateatris, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis ja mujal. Alates 1990. aastast on ta vabakutseline. Viive Ernesaks on teinud muusikalise kujunduse üle 150 lavastusele.