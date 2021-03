Linnateatri uue kompleksi ehitus algab esmaspäeval

«Näiteks 350-kohaline suur saal, mis on varustatud kõige kaasaegsema tehnikaga ning mille teeb eriliseks asjaolu, et teist sellist saali ei ole kusagil mujal. Tegemist ei ole itaalia tüüpi teatriga, nagu näiteks Draamateater või Estonia teater, kus on portaal, eeslava ja publik istub parteris ning rõdudel ja laval on eesriie,» selgitas Nüganen. «Itaalia tüüpi teatrist on sellel saalil lava torn ehk koht, kus dekoratsioonid või kardinad liiguvad üles, kuid publik seda ei näe. Lisaks on sel black box'i omadused.»

Eriliseks teeb saali sügavus. «Kui tavaliselt on meil ruumist 2/3 publiku ja 1/3 lava all, siis siin on ruumikasutus vastupidine. See annab efekti, et kui vaadata lavale, on see väga suur ja sügav lava ja kui vaadata lavalt saali, siis on tunne, nagu oleks tegu kammersaaliga - publik on üsna lähedal. Kõik see võimaldab teha mitmekesisemat teatrit, kui me enne oleme teinud,» kirjeldas Nüganen.