Laupäeval toimub Estonian Funk Embassy telefestival

Peamine põhjus, miks telepidu just Narvas korraldatakse, on soov aidata kaasa piiride kaotamisele eesti- ja venekeelsete kultuurisõprade vahel ning viia tähelepanu maakonnale, mis koroonapiirangutest tingitult raskustesse sattunud. «Funk-saatkond on alati seisnud hea selle eest, et inimesi läbi muusika üksteisele lähemale tuua. Ajal, mil me seda füüsiliselt ei saa teha, on siiski oluline tunda kogukonna tunnet vähemalt hingelisel tasandil. Nii tuuakse meie piiriäärne maakond kõigile lähemale läbi 3,5h muusikasaate, kus vahelduvad otse-eetris ägedad bändid, saatekülalised ja ka lõbusad sketšid.»