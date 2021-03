Sel nädalal algab «Kõheda vastasmõju festival»

Juba teistkordselt toimuval festivalil keskendutakse piiride liigutamisele ja seda nii otseses kui kaudses tähenduses. Kõik etendused toimuvad elektron.live virtuaalsel laval otseülekandena, mis tähendab, et programmis pole ühtegi eelsalvestatud esitlust ja kordusvaatamisvõimalust ei ole. Esinejad on küll erinevatelt kontinentidelt kuid vaataja jaoks saavad nad kokku ühes virtuaalses keskkonnas. Vaatamiseks erinõudmisi ei ole, piisab keskmisest internetiühendusest, kõrvaklappidest ja brauserist.

Etenduskunst, kontserdid ja installatsioonid tuuakse vaatajateni läbi voogedastusplatvormi, mis on spetsiaalselt loodud koostöös kunstnike loominguliste vajadustega, pakkudes visuaalset, tehnilist ning sotsiaalset komponenti. See kõik aitab esinejal omakorda saavutada vahetuma kontakti publikuga ning võimaldab vaatajate omavahelist suhtlust kui kaugel nad üksteisest sel hetkel ka ei viibiks.

Festivali ellukutsuja ja etenduskunstnik Maike Lond ütleb: «Sul on võimalik osa saada Tokyos, Amsterdamis, New Yorgis, Tallinnas või teistes geograafilistes punktides toimuvatest, omavahel seotud, samas eraldiseisvatest live-etendustest. Need on kontinentide ülesed kohtumised, kuid tunnetuslikult ühtses ajas ja ruumis, tekitades uusi emotsionaalseid ning füüsilisi aistinguid».

Esinejaid ja kunstnike on seitsmest ajavööndist - Lõuna Aafrika Vabariigist, Ameerika Ühendriikidest, Venemaalt, Indiast, Rumeeniast, Hispaaniast, Hollandist, Soomest, Jaapanist ja Eestist. Tokyost toob Hiroaki Umeda meieni minimalistliku, ent samas radikaalse heli,- pildi,- ja valguskeele, mis omakorda tihedalt seotud kaasaegse Jaapani kunstiga. Rimini Protokolli etendus Call Cutta at Home, mis korraga toimub nii Kolkatas, Sankt Peterburis kui ka Tallinnas, avab võimaluse vaadelda sotsiaalset distantseeritust kui võimalust kohtuda võõraste inimestega hoopis teises, kaugemas ruumis. See on 2005. aastal esietendunud Call Cutta voogteatri uusversioon. Rourou Ye, Avan Omer, Mary Notari etendus on kokku kõik üks eksperiment, kus toimub kontinentaalne ajaületus, sest esinejad on erinevatel mandritel, kuid kohtuvad siiski ühes toas.

Esietendusele tuleb Inga Salurandi, Liis Varese ja Hendrik Kaljujärve installatiivne kestvusetendus «Ruumiantropoloogiad», mille peategelaseks on ruumid – elanikuta korter Rakveres, tühjalt seisev kontor Põhja-Tallinnas ja metsaruum Klooga-Rannas. Lisaks veel kontsertprogramm, kus astuvad üles 5Horses, Artjom (Benzokai), Samuli Tanner, ASUNA, Kannabinõid, Zahir ja Ringhold. Festivali viimasel päeval toimub seminar «Where Have All The Magic Gone», kus erinevate teadusvaldkondade esindajad arutlevad ruumi ja aja seostele ja käsitlustele teaduses.