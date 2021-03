Sparks esineb järgmisel kevadel Eestis

Sparksi kontserdil kuuleb nii nende uuemat muusikat kui ka hitte, mis nende üle 50 tegutsemisaasta jooksul välja on antud. Bändi tuntuimate lugude hulka kuuluvad näiteks «When Do I Get To Sing «My Way»», «This Town Ain’t Big Enough for Both of Us», «Cool Places», «The Number One Song in Heaven», «My Baby’s Taking Me Home», «When I’m With You» ja teised.

Tallinnas esineb Sparks koos bändiga. Kontsert toimub 4. mail 2022 Tallinnas, Alexela Kontserdimajas. Avalik piletimüük saab Piletilevis alguse neljapäeval, 1. aprillil kell 11.00.

Sparks (esimese nimega Halfnelson) alustas tegevust aastal 1968 kui vennad Ron ja Russell Mael õppisid California ülikoolis filmi- ja teatrikunsti. Neli aastat hiljem andsid nad bändile nimeks Sparks ning ilmusid esimesed kaks albumit. Kuna USAs neil esialgu nii hästi ei läinud, kui nad lootsid, kolisid vennad UKsse ning see oli bändi mõistes õige samm. 1974. aasta albumiga «Kimono My House» said nad üheks glam-roki taeva säravaimaks täheks David Bowie ja Roxy Music’u kõrval. Sellelt albumilt pärinev singel «This Town Ain’t Big Enough for Both of Us» jõudis UK singlite edetabelis 2. kohale. Oma «briti perioodil» andsid nad välja veel kolm albumit ja võib öelda, et need on olnud bändi karjääri kõige edukamad aastad.

Oluliseks pöördepunktiks osutus tutvumine produtsendi Giorgio Moroderiga. Teda kutsutakse disko ja elektroonilise muusika isaks ning ta produtseeris Sparksi 1979. aasta albumi «No. 1 in Heaven» ning mõjutas vendi tugevalt. Kuigi edaspidi on bänd eksperimenteerinud erinevate stiilidega, on süntesaatorid jäänud nende muusika lahutamatuks osaks. 1983. aastal ilmunud plaat «In Outer Space», mille pealt leiab hitid «Cool Places», «All You Ever Think About is Sex» ja «Popularity», jõudis ka Baltikumi muusikafännideni ning bändile tekkis juurde arvestatav hulk kuulajaid. 80ndad olid Sparksile üldse väga produktiivne aeg, välja anti lausa seitse albumit.

90ndatel leidsid vennad end aga loominguliselt ristteelt ning andsid kümne aasta jooksul välja vaid kaks albumit. 94ndal aastal ilmus «Gratuitous Sax & Senseless Violins», mille suurimaks hitiks sai kahtlemata «When Do I Get To Sing «My Way»» – ilma selle loota ei kujutaks Sparksi kontserte enam ettegi – ning 97ndal aastal tuli välja album «Plagiarism» – cover-versioonid nende enda lugudest koostöös selliste artistidega nagu Faith No More, Erasure ja Jimmy Somerville.

Peale loomingulisi otsinguid 90ndatel jõudis bänd uuel sajandil tagasi oma teele ning vennad käivad seda mööda ka kaks kümnendit hiljem. 2002. aastal esitlesid nad albumit «Lil’ Beethoven», millel süntesaatorid imiteerivad keelpilliorkestri ning koori helisid ning kus eksperimenteeriti nii rütmiliselt kui ka verbaalselt. 2006. aastal ilmus plaat nimega «Hello Young Lovers», 2009. aastal «The Seduction of Ingmar Bergman» ning 2015. aastal album koostöös ansambliga Franz Ferdinand – supergrupp FFS andis välja samanimelise plaadi ning ühiselt mindi ka suures osas välja müüdud tuurile nii siin kui sealpool Atlandi ookeani.