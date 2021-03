ERMi luulekonkursi võitjad on selgunud

ERMi töötajatest koosnev žürii koosseisus programmijuht Maarika Pokinen, keeletoimetaja Karin Kastehein ja koostöövõrgustike koordinaator Sirje Madisson valis välja oma lemmikud. Enne lugema asumist oli plaan selgitada välja parim luuletus nii kuni 16-aastaste loojate kategoorias kui täiskasvanute seas, siis see osutus väga keeruliseks. Luuletusi oli arvukalt ning väga häid töid oli mitmeid. Žürii esimees Maarika Pokinen: «Paljudes luuletustes seiklesid lohed, printsessid ja karud. Aga see oli ka loomulik, sest konkurss oma tingimustega saigi inspiratsiooni ERMi muinasjutunäituselt. Seetõttu jäid enam silma need tööd, mille rõhk oli teistel teemadel või seotud eesti keelega: konkurss oli ellu kutsutud tähistamaks emakeelpäeva.»