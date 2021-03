Viinistu Kunstimuuseumis ühendatakse kunst, teadus ja biosfäär

21. sajandi hakul püütakse konverentsil pidurdada halbu stsenaariumeid ja sõnastada looduse ja inimese uut tüüpi suhteid. Konverentsi Biotoopia välisesinejad on bioloog Monica Gagliano, filosoof Timothy Morton, kultuuriteoreetik Ewa Domanska, kunstnik Timur Si-Qin, bioloog ja kirjanik Andreas Weber. Lisaks ettekannetele ja vestluspaneelidele Eesti teadlaste ja kunstnikega on konverentsil ka Biotoopia teemadest lähtuv kunsti- ja muusikaprogramm ning kõikidele osalejatele avatud töötoad. Kogu Biotoopia programmi kuraator on Peeter Laurits.