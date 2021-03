Eesti Muusika Päevad toimuvad sel aastal veebifestivalina

42. korda toimuv EMP on vanim Eesti heliloojate loomingule keskenduv festival, mis tasakaalustab kodumaist välismaisega, kammerlikkust mastaapsusega ning festivali kavadest leiab aasta aastalt üha enam žanri- ja stiilideülest. EMP kunstilised juhid on Helena Tulve ja Timo Steiner, Tartu programmi kureerib Märt-Matis Lill. Tänu kunstiliste juhtide eksperimenteerimishimule ja lennukatele ideedele on EMP alati pakkunud oma publikule ka loominguliselt esmapilgul pöörasena näivaid projekte.

«Eesti Muusika Päevad on juba seetõttu väga oluline, et aastakümneid on saanud festivalil kuulata värsket loomingut. Festival tellib heliloojatelt uusi teoseid, mis muidu võiks jääda üldse sellisel kujul sündimata,» kommenteerib Helena Tulve.

Igal aastal on Eesti Muusika Päevadel keskne teema, mille ümber koonduvad ettekandele tulevad teosed ja kontserdid. 2021. aastal on fookuses «DNA», mis otsib dialoogi teaduse, meie bioloogilise geneetika, kultuurilise päritolu ja muusikalise mõtlemise vahel. Meie soovi taga teada saada, kes me oleme ja kust me tuleme, on sisemine vajadus olla ühendatud elu olemuslikku võrgustikku. DNA on olemusliku informatsiooni kandja. Kuigi eestlaste, lätlaste ja ka leedulaste geneetiline DNA on väga sarnane, oleme kultuuridena omajagu erinevad. Et Eesti Muusika Päevad muutuvad sel aastal esmakordselt teisi Baltimaid kaasavateks Balti Muusika Päevadeks, siis võimaldab kohtumine meie Balti kaaslaste muusikaga jälgida ka seda, mis meid meie lähemate ja kaugemate lõunanaabritega kultuuriliselt ühendab ja mis eristab.