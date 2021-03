Prima Vista festival toimub tänavu septembris

«Sel aastal on september festivali jaoks parim aeg, sest loodetavasti oleme just siis täis tahtmist ja energiat, et rakendada Covid-19ga kokku kuivanud tegevusvabadust,» rääkis MTÜ Kirjandusfestivali Prima Vista juhatuse esinaine Krista Aru. «Meile on oluline, et festival toimuks elava festivalina, kus kirjanik saab kohtuda lugejaga ja lugeja uue raamatuga, et erinevate maailmade kohtumist saadaksid vahetud emotsioonid. Maikuus saaksime osaleda vaid virtuaalkohtumistel ja -üritustel, kuid see poleks siiski meie tavapärane mitmekihiline ja võimalusterohke kirjanduse pidu.»