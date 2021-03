HÕFF tähistab sõna «robot» juubelit

Jaan Tombi nimelise Rahvateatri lavastus põhineb Boris Kaburi samanimelisel küberneetilisel lastenäidendil, mis käsitleb tavalise koolipoisi ja tema robotist teisiku vahekorra kaudu südametunnistuse ja hea ning halva suhtelisuse probleeme. Teose alltekstiks on nõukogude ühiskonda iseloomustanud robotlikult skemaatilise mõtlemise absurdsus.

«See on ju satiir selle peale, et retsepti järgi ei saa inimest kujundada,» on Kabur ise ühes 1994. aastast pärit raadiointervjuus ütelnud.