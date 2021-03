Arhitektuurimuuseumi soovitused aprillikuuks

Suure saali näitus «Lõpetamata linn. Tallinna linnaehituslikud visioonid» on pikendatud ka maikuusse. Seniks võtke vastu kuraator Johan Tali kutse videoekskursioonile siin . Näitus räägib Eesti pealinnast kaasaegse linnaplaneerimise vaatenurgast, Tallinna linnaehituslikest väljakutsetest ja probleemidest. Loodetavasti kujundatakse tänasel päeval Tallinnast jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist linna, kus ka järgnevatel põlvedel on hea elada, ütleb Tali.

Eesti Kunstiakadeemia uurimisprojekt «Lõpetamata linn» tegeles Tallinna linnaehituslike visioonide ja ruumiliste stsenaariumitega. «Kuivõrd näitus annab Tallinnast kui Eesti pealinnast suure pildi, siis näituse loojate siiras lootus on, et see tekitab külastajas ambitsiooni aru saada, mis Tallinna linnapildis toimub, sest seda kõike peaks tehtama linnaelanike huvides, linnaelanike raha eest,» selgitas Tali.