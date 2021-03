Jaan Pehk ja Sepi Kumpulainen üllitasid ühise CD-plaadi

Jaan Pehk: «Ma soome keelt väga hästi ei oska ning ühe Sepi loo «Hirviö tuli mua vastaan» puhul olin millegipärast kindel, et jutt käib hirvest. 2019. aastal laulsime seda rõõmsalt koos Sepiga aga «hirviö», oh imet, tähendab soome keeles hoopis tonti või koletist. Niisiis laulis Sepi koletisest ja mina, arvates et laulsin hirvest, laulsin tegelikult koletisest. Kogu selle lõbusa segaduse tõttu otsustasime selle laulu kakskeelsena salvestada ning lõpuks salvestasimegi möödunud suve keskel paar ühist laulu.»