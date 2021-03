Esilinastub voogetendus «Ruumiantropoloogiad»

Liis Vares on Rakvere kesklinnas korteris nr 34, korteris mis on kaua aega ilma ühegi elanikuta hakkama pidanud saama. Inga Salurand kolis tühjalt seisvasse kontoriruumi, kus ta tegeleb unega, mis meile kõigile väga lähedane, kuid kontoriruumile väga võõras seisund. Inga ütleb, et teda intrigeerib uni, sest «siin ei kehti ei aeg ega ruum. Mitte sellisena nagu me seda teame. See on ruum, millel pole vormi ega kuju. See on hetk, mis pole päev ega öö».