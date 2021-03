Loe kunderalikkuse eest eripreemia võitnud novelli

Maret oli seevastu väga erutunud ja õhevil, kuigi ta erutuses oli seksuaalsusel mingis mõttes sekundaarne roll. Esiteks oli tema jaoks tegu millegi erakordsega. Teiseks olukord kõditas ta eneseteadvust ja identiteeti. Temaski oli romantikut, temagi uskus, et armastus päästab ta kunagi ja armastus on miski, kus välimus ei loe. Ta ei olnud naiivne, ta oli vaadanud peegli ees seistes oma alasti keha sellise meeleheite ja jälestusega, milleks vaid noored tüdrukud on võimelised, aga sama tugevalt istus temas romantiline unistus Armastusest. Ei, Oliveris ei näinud ta mitte viivukski potentsiaalset armastajakandidaati, aga ta adus, et siin kinnitatakse, et ta on ihaldusväärne, et temalgi on kutse «elu suurele peole», et tema ihu suudab mehes iha äratada ja nõnda selle allutada. Et temas on võrgutajavõime. Maret tundis, et just neil hetkedel graveeritakse ta intiimsesse CV-sse midagi olulist ja staatust tõstvat. Maret ei nautinud niivõrd akti, kuivõrd teadmist, et tema elulukku kirjutatakse parajasti seda, et midagi sellist on olnud.