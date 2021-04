Kultuuriminister: kriisiabi on Eesti filminduse ellujäämiseks küllalt määrava tähendusega

«Riik on võtnud enda kohustuseks filmikunsti arengul silma peal hoida ja seda toetada. Peale selle, et saaksime nautida kodumaist filmikunsti, on sama oluline anda tuge filmide näitamisele ja levile. See sektor on terviklik. Kriisiabi on sektori ellujäämiseks küllalt määrava tähendusega,» toonitas kultuuriminister Anneli Ott.