Kunstifestivali «Ma ei saa aru» otsib vanakooli grafiti fotosid

Sel aastal on festivali keskmes tänavakunst. Festival eel avatakse linnakus ka fotonäitus «Tallinna vanakooli grafiti», kuhu otsitakse fotosid pealinna grafiti taiestest Eesti iseseisvumise järgsest kümnendist.

«Otsime jäädvustusi grafiti teostest, mis olid Tallinna seintel 1990. aastatest kuni umbes 2004. aastani. Samuti võib saata ka fotosid tolle aja grafiti tegijatest,» räägib näituse korraldaja Ats Allaste. «Inspiratsiooniks, et oma sahtli põhjad, mälupulgad, floppyd ja fotofilmid ikka korralikult läbi tuhnida soovitame vaadata Instagrami kontot @tallinn.oldskool, kus on juba praegu üleval mitmed ägedad leiud,» lisab ta. Näitus avatakse 27. mail Telliskivi Loomelinnaku galeriis ja on lahti kuni juuli keskpaigani.