Noorte laulu- ja tantsupidu lükkub 2023. aastasse

Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompuse teatel loodetakse pidu ülejärgmisel aastal kindlasti ära pidada. «Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus ei jäta pidu ära, vaid on sunnitud selle aasta võrra edasi lükkama. Tuleb mõista, et enam kui 35 000 osavõtjaga laulupidu, tantsupidu ja rahvamuusikapidu ei tähenda üksnes pidu kui niisugust, vaid tegemist on protsessiga, mille keskne osa on õppimise periood, mis algab enam kui aasta enne suurt pidu. Koroonakriis on viinud kogu laulu- ja tantsukogukonna suuresti pausile ning see on mõjutanud suure peo ettevalmistamist,» ütles Kompus Postimehele.

Lisa-aasta vähendab võimalikest piirangutest tingitud tõrgete mõju laulu- ja tantsupeo ettevalmistustele ning loob osalejatele paremad tingimused repertuaari omandamiseks, teatab Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutus.

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla tõdes, et viimased poolteist hooaega on olnud kultuurivaldkonnale ning ka laulu- ja tantsupeo liikumisele väga keerulised, kuna ära on jäänud nii proovid kui ka kontserdid ja etendused.

«Laulu- ja tantsupeoks valmistumine eeldab üldjuhul kõike seda, mis viimasel aastal suuresti võimatuks on osutunud – kooride, orkestrite ja tantsurühmade koosharjutamist, suurtes maakondlikes eelproovides osalemist ning tihedat tööd peonädalal,» ütles Toomla ja selgitas: «Pikem ettevalmistusperiood leevendab oluliselt erinevate võimalike piirangute mõju laulu- ja tantsupeoks valmistuvate kollektiividele, sest aega repertuaari omandamiseks on rohkem.»

Margus Toomla sõnul on järgneva aasta põhiliseks eesmärgiks ühiselt laulu- ja tantsupeo liikumine pandeemia tardumusest välja tuua. «Kollektiividel seisab ees suur töö kõigiks siiani ära jäänud kontsertideks, etendusteks ja maakondlikeks laulupidudeks valmistumisega ning oma kunstilise taseme taastamisega, mis tähendab et tulemas on väga tihe ja töökas hooaeg.»

XIII noorte laulu- ja tantsupeo repertuaar jõuab osalejateni juba sel sügis-talvel ning kunstilistel toimkondadel on kavas lisada õppeprotsessi täiendusi, kergendamaks kollektiivide ja nende juhtide tööd repertuaariga.