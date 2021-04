FOTOD ⟩ Patarei vangla kommunismiohvrite muuseumi võidukavand on selgunud

Projekteerimislepingu sõlmimine on Andrelleri sõnul märgiline samm ja aastaid arutluse all olnud muuseum hakkab võtma konkreetsemat kuju. «Koostööpartner, kes on end selles valdkonnas juba tõestanud, sisendab kindlustunnet ja ka hoone omanikuga on meil tihe suhtlus. Kava kohaselt algavad ehitustööd juba järgmisel aastal, kuid sealt on veel pikk tee ligi 5000-ruutmeetrilise muuseumiala avamiseni. Selle eeldus on hoone omapäraga arvestav projekteerimine, mis tänasest saab alata,» sõnas ta.