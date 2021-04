Tommy Cash avaldas singli «Zuccenberg» ja uuel albumil kaasalöövad artistid

«Selle loo teeb raev ja pettumus energiast, mis on juba mõnda aega keenud. Selles loos on kuulda kõiki tühistatud tuure, kontserte ja ootamist! Edasilükkamist! Kõike seda, mida see tobe viirus varjutab. Kõik mu sõbrad, kelle klubid suleti, kelle tööd võeti. Selles loos on kõik see. See lugu esindab kogu seda kinnist energiat, kuid samal ajal tervitab tulevikku. Kiitus Diplole ja $uicideboy$ile, kellega oli hämmastav töötada! Ei jaksa enam oodata!» kirjeldab artist Tommy Cash.