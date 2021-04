Selgunud on «LHV uue heliloomingu Au-tasu 2021» nominendid

«LHV uue heliloomingu Au-tasu 2021» žürii esinaise Tiia Tederi sõnul oli aasta 2020 heliloojatele väga keeruline, muusikaelu ju praktiliselt seiskus. «Seda toredam, et esiettekande sai siiski palju uusi eripalgelisi ja kõrgel tasemel teoseid. Konkursile esitatud helitööde hulgas oli nii ulatuslikke lavamuusika oopusi kui mitmesuguseid kammer- ja elektroonilisi palu. Mul on hea meel, et nominentide nimekiri sai nii esinduslik ja selles on kõrvuti noored ning staažikad muusikaloojad.»