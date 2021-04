Rae valla Jüri Gümnaasiumis on õppinud Eestis ja rahvusvaheliselt tuntud filmirežissöörid Triin Ruumet, Tanel Toom ja Veiko Õunpuu. Rae Kultuurikeskus koostöös Eesti Kultuurkapitaliga uurivad nende tegemisi ja nagu epideemia ajal kombeks, toimub see turvaliselt veebi vahendusel. Vestlused režissööridega toimuvad aprillikuu jooksul ja armastatud filmitegijatega arutlevad Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru ja Rae Kultuurikeskuse meediaringi vedaja Ott Kattel. Esimene kohtumine toimub teisipäeval, 6. aprillil kell 19 ja selle külaliseks on menuka filmi «Päevad, mis ajasid segadusse» režissöör Triin Ruumet.