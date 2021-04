Kultuuriministeerium premeerib Ivi Laasi ja Aili Vinti

Kultuuriministeerium tunnustab Ivi Laasi panuse eest kunsti valdkonnas ning tema 80. sünnipäeva puhul. Laas on eesti nahakunstnik, ta lõpetas Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi 1966. aastal nahkehistöö erialal ning töötas 1968-1975 tarbekunsti õpetajana Tallinna 24. keskkoolis ning 1975-1981 oli tegev vabakutselise kunstnikuna. 1981. aastast oli ta Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi (ERKI) õppejõud, 1993-1997 dotsent, 1997. aastast lepinguline õppejõud. Aastatel 1966–2002 kavandas ta tooteid ja töötas välja uusi mudeleid kunstikombinaadile ARS.

Laas on kuulunud Eesti Kunstnike Liidu ja ARSi kunstinõukogusse, viinud läbi meistriklasse ja pidanud loenguid Soomes, Tallinna Rahvaülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemias. Ta on esinenud nii kodu- kui ka välismaistel kunstinäitustel. Laas on Eesti Kunstnike Liidu liige 1971. aastast.