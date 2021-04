Sarja Elav ruum veebiloengus esineb arhitektuuriteadlane Andres Kurg

Loengus tuleb juttu Nõukogude arhitektuuri eksperimentaalsest küljest läbi kolme episoodi 1970. aastatest. Nende näidete kaudu püüab Andres Kurg kaardistada nihet nii arhitektuuri enesekirjelduses kui ka suhtes oma kujuteldava kasutajaga. Üks võtmetermineid on siin kommunikatsioon – suhtlus, mis sellel kümnendil kandus hierarhilistest tüpoloogiliselt piiritletud ruumidest paindlikesse struktuuridesse, vahendades nii teistsuguseid koosolemise vorme.

Andres Kurg on arhitektuuriteadlane, Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi vanemteadur. Ta on uurinud oma teadustöös 1960. ja 1970. aastate lõpu Nõukogude Liidu arhitektuuri ja disaini, keskendudes tehnoloogia ja igapäevaelu muutustele, samuti nende kokkupuutepunkte alternatiivsete kunstivooludega. Ta on õppinud kunstiajalugu Eesti Kunstiakadeemias ja arhitektuuri ajalugu Londoni ülikoolis.