Heheh. Nii arvatakse jah. Ehk ongi see mul mitte niivõrd trots, aga tahaks sellest eelarvamusest kuidagi välja murda. See arvamus, et akordion peo- ja pulma- ning halvemal juhul üldse selline läbupill on, tuleb lihtsalt teadmatusest. Olen akordionistina rohkem kursis sellega, mida tehakse Eestis ja mida tehakse mujal. Akordioni- ja üldse lõõtsaliste maailmas on palju põnevat! Akordion on palju žanrivälisem pill, kui tavakuulaja arvab.