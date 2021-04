Algas registreerumine rahvusvahelisele noorte ooperilauljate konkursile

Tegemist on Eestis ainukese järjepidevalt toimuva rahvusvahelise konkursiga noortele ooperilauljatele. Tänavu möödub 25 aastat esimesest konkursist, mis toimus aprillis 1996. Sel aastal juba 12. korda peetava konkursi peapreemia on ainulaadne maailmas, sest rahalisele preemiale lisaks kaasneb võitjal võimalus laulda oma unelmate rolli ooperilavastuses, mille Pärnu rahvusvaheline ooperifestival Promfest võitja soovil ka publiku ette toob.

Konkursi ja PromFesti kunstiline juht Erki Pehk. «Tänavusel konkursil on lisaks uus eripreemia, mis antakse parimale Eesti autori soololaulu esitajale. See on kindlasti põnev väljakutse, eriti välismaa lauljatele, aga ka žüriiliikmetele. Las veenduvad kui ilusat vokaalmuusikat on eesti heliloojad kirjutanud»