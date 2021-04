Juhan Kuusi Dokfoto Keskus avas esimese virtuaalnäituse

Dokfoto Keskuse juhataja ja kuraator Kristel Laur: «See on näitus, mis avardab maailma ja hinge. Kogesime sügisel, et näitus läks väga paljudele keskuse külastajatele korda ning tõi kokku globaalselt ja südamega mõtlevaid inimesi ning organisatsioone. Meil on hea meel, et nüüdsest on kõigil huvilistel võimalik näitust tasuta külastada interneti teel.»

Näitus räägib humanitaarkriiside keeristesse sattunud lastest ja nende unistustest. Koroona tõttu oleme praegu Eestis samuti kriisis, mis on küll leebem näiteks sõjaolukorrast, kuid mille mõju meie eludele ja vaimsele tervisele ei tasu alahinnata. Viiruse varjus saavad peale tervise hoope ka haridus, suhted, majanduslik kindlus, tulevikuunistused ja palju muud. Kristel Laur lisab: «See näitusekogemus annab Eesti noortele võimaluse jagada oma kriisikogemusi ja unistusi ning samas märgata, kuulata ja mõista ka teiste laste lugusid üle maailma. Usun, et võime tunda kaasa teiste saatusele, soov unistada paremast tulevikust ja tahe selle nimel ka tegutseda on see, mis annab lootust, et inimkond suudab raskustega toime tulla.»

Vincent Tremeau’ näitus köitis sügisel Mondo tähelepanu, sest see haakub tugevalt MTÜ tegevusega, milleks on kõige haavatavamates riikides elavate inimgruppide jõustamine ja maailmahariduse edendamine. «See näitus toob eredalt esile katsumused, millega lapsed maailma lõunapoolsetes riikides silmitsi seisavad, ja aitab maailmas toimuvat sügavamalt mõista. Oleme loonud näitusega kaasnevad õppematerjalid, mis aitavad tundma õppida lapse õigusi, sõjaliste konfliktide mõju ja arengukoostöö olulisust humanitaarkriiside lahendamisel. Loodame, et virtuaalnäitus puudutab noori ja loodud õppematerjalid aitavad õpetajatel juhtida sisukaid arutelusid,» kommenteerib maailmahariduse projektijuht Viktoria Lepp.

Virtuaalnäituse loomisel on soovitud luua võimalikult ehedat ja mugavat kogemust: sujuv liikumine näituseruumides, võimalus lugeda kõiki tekste, vaadata videot ning osaleda ka interaktiivselt, näiteks lisada oma tulevikuunistusi ja jagada näitusekogemust – nagu ehedas näitusesaaliski Dokfoto Keskuses.