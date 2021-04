INTERVJUU ⟩ Detsentraliseeritus on tulevik ja seda ei saa enam peatada

Kunstiturud mõtlevad oma loogikat ümber ja küsivad, kas niimoodi saab digitaalne kunst endale aura, mida tal varem pole olnud. Just tuli ka uudis, et popstaar M.I.A tuleb lõpuks välja oma kunstiga, põhjuseks NFT ja et nüüd viimaks on olemas galerii, mille all seda teha. See asjaolu ei üllata enam kedagi ja M.I.A on pigem «järjekordne». Iga päev muutub selles vallas midagi. CNN küsis 5. aprillil, kas pole tipp juba ära olnud, hinnad kukkunud ja mull lõhkemas.