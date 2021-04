Sten Tamkivi: Tõsised loojad pole veel krüptokunstini jõudnud

Tellijale

Kas te saaksite alustuseks paari lausega ära seletada, mis asjad need NFTd on ja miks nad kunsti kontekstis olulised on?

Interneti üks alustalasid on algusest peale olnud see, et infost tehakse kogu aeg lõputult koopiaid. Kui sa lähed Postimehe avalehele, siis igale kasutajale, kes seda lehte vaatab, tehakse sellest tegelikult automaatselt koopia – ehk siis kümneid tuhandeid koopiaid Postimehe avalehest jõuab eri arvutitesse.

Kõige lihtsamini kokku võttes on NFT see, kuidas esimest korda avatud võrkude ajaloos on välja mõeldud tehnoloogia, mille abil on võimalik autentsust tuvastada ja tõestada. Et igast digitaalsest objektist on fikseeritud hulk originaaleksemplare ja kui originaal liigub ühest arvutist teise, siis ta ei jää enam vanasse arvutisse maha. Kõige lihtsamalt saabki sellest mõelda nii, et on lahendatud probleem, kuidas unikaalsust tõestada. Ja digitaalselt allkirjastada, kelle oma on originaal.