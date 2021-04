Vabamu korraldab järjekordse veebiseminari vaenukõnest

Vaenukõne – mis see on ja kuidas seda ära tunda? Eesti inimõiguste giidi kohaselt on vaenukõne «igas vormis vaenule ja vägivallale üleskutsumine, levitamine või õigustamine üksikisiku või grupi vastu, põhinedes teatud omadustel, nagu näiteks rassil, rahvuslikul kuuluvusel, sool, vanusel, seksuaalsel sättumusel, veendumustel või tervislikul seisundil.»

Vaenukõne äratundmise juures on oluline tähele panna, kas väljaöeldu õhutab vägivallale mingi kindla ühiskonnagrupi vastu, näiteks kas see on rassistlik. Inimõiguste giid ütleb, et vaenukõne piiramine ei riku väljendusvabadust, vaid vastupidi – demokraatliku riigi ülesanne on luua oma elanikele rahulik ja turvaline keskkond, kus nende õigused on kaitstud. Seetõttu tuleb seista ka vägivalda ja diskrimineerimist õhutava vaenukõne vastu.