Kirjastus Tänapäev annab teada, et «Punane raamatu» sarjas on ilmunud vene kirjaniku Marina Stepnova (1971) romaan «Aed», mille on tõlkinud Erle Nõmm. Varem on Stepnova teostest eesti keeles – samuti «Punase raamatu» sajas – ilmunud romaanid «Lazari naised» (2012) ja «Itaalia õppetunnid» (2015).